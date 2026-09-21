Наслідки ворожих атак на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі на СТО та пилорамі
Внаслідок ворожих обстрілів в ніч на 21 вересня на Київщині зафіксовані пошкодження інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на станції технічного обслуговування (СТО).
У Фастівському районі вогнеборці ліквідували загоряння в будівлі пилорами.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту на Кіровоградщині: виникла пожежа, є постраждалий
21 вересня 2026, 08:15Бійці ЗСУ ліквідували за добу майже 1700 російських окупантів
21 вересня 2026, 07:57У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева
21 вересня 2026, 07:46Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: домовилися про зустріч у Нью-Йорку
21 вересня 2026, 07:22Нічна атака на Запоріжжя: пожежі у багатоповерхівках, ТЦ та виші, є постраждалі
21 вересня 2026, 07:18На Запоріжжі через атаки РФ поранено 8 людей, за добу – понад 1000 ударів
21 вересня 2026, 07:05На Житомирщині через російські атаки спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури
20 вересня 2026, 18:47На Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона по дорозі загинула жінка
20 вересня 2026, 18:08Росія атакувала Київщину дронами: пошкоджені склади, техніка та Алея пам’яті
20 вересня 2026, 17:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »