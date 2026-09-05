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05 вересня 2026, 13:35

РФ вдарила по аеропортах Києва та Борисполя: Зеленський назвав можливий мотив

05 вересня 2026, 13:35
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Фото: Офіс Президента
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У ніч на 5 вересня Росія завдала цілеспрямованих ударів по аеропортах Києва та Борисполя

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, такі атаки могли бути реакцією Москви на обговорення можливого прибуття американської сторони в Україну літаком.

"Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль"", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна зафіксувала цей крок Росії. За його словами, наступного тижня Київ відповідно скоригує свою операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна не створює і не створюватиме загроз для дипломатії та зацікавлена у наближенні миру.

Нагадаємо, в ніч на 5 вересня російські війська атакували Україну. Противник запустив балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а також 167 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях.

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