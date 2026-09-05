Росіяни атакували вантажівку на Миколаївщині: загинув 40-річний водій
У першій половині дня 5 вересня російські війська атакували безпілотником Shahed-238 вантажний автомобіль у Галицинівській громаді Миколаївської області
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару загинув 40-річний водій.
Також росіяни спрямували Shahed-238 по Миколаєву. За попередньою інформацією, пошкоджено п’ять вантажних автомобілів та два тролейбуси.
За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація про пошкодження уточнюється.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Дніпропетровщини внаслідок російської атаки на станцію технічного обслуговування загинула одна людина. Ще п'ятеро людей дістали поранень.
Росіяни вдарили по СТО на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро пораненіВсі новини »
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