Фото: СБУ

СБУ викрила російського "крота" в одній із механізованих бригад на Одещині. Ним виявився завербований мобілізований, який коригував ворожі обстріли на півдні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, зловмисник шукав "легкого" заробітку в Telegram-каналах, де на нього вийшов представник російських спецслужб. На орендованому авто агент об’їжджав Одесу та прилеглі райони, приховано фіксуючи місця дислокації Сил оборони. Також він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ викрили фігуранта та затримали "на гарячому" під час дорозвідки поблизу об'єкта ЗСУ. У нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом та криптогаманець для отримання грошей від кураторів.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.