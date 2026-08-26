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26 серпня 2026, 11:39

Росіяни вдарили по складу в Чернігові: є поранені, під завалами шукають працівників

26 серпня 2026, 11:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська завдали повторного удару по Чернігову, поціливши за тією ж адресою, що й під ранок. Влучання зафіксовано у складську будівлю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міськраду та а начальника МВА Дмитра Брижинського.

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати працівники складу.

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 26 серпня в Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по житловому району міста.

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