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26 серпня 2026, 11:22

Російський дрон влучив у відділення "Укрпошти" на Чернігівщині

26 серпня 2026, 11:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Увечері 25 серпня російські війська атакували місто Семенівка Чернігівської області безпілотником типу "Молнія". Ворожий дрон влучив у будівлю відділення "Укрпошти"

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

Вибух у місті зафіксували о 23:45. За попередньою інформацією, удару завдав саме БпЛА типу "Молнія".

За наявною інформацією, внаслідок атаки ніхто з цивільних не постраждав.

Додаткові обставини події наразі встановлюють.

Нагадаємо, вранці 26 серпня, близько 5:00, російські війська завдали удару безпілотником по житловому району Чернігова. Через ворожу атаку спалахнув приватний будинок, де перебували жінка з двома доньками 4 та 14 років. На жаль 39-річна жінка та молодша дівчинка загинули.

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війна Чернігівська область Укрпошта дрон атака російська армія відділення
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