Російський дрон влучив у відділення "Укрпошти" на Чернігівщині

21 серпня 2026

Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання

За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...