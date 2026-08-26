Російський дрон влучив у відділення "Укрпошти" на Чернігівщині
Увечері 25 серпня російські війська атакували місто Семенівка Чернігівської області безпілотником типу "Молнія". Ворожий дрон влучив у будівлю відділення "Укрпошти"
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.
Вибух у місті зафіксували о 23:45. За попередньою інформацією, удару завдав саме БпЛА типу "Молнія".
За наявною інформацією, внаслідок атаки ніхто з цивільних не постраждав.
Додаткові обставини події наразі встановлюють.
Нагадаємо, вранці 26 серпня, близько 5:00, російські війська завдали удару безпілотником по житловому району Чернігова. Через ворожу атаку спалахнув приватний будинок, де перебували жінка з двома доньками 4 та 14 років. На жаль 39-річна жінка та молодша дівчинка загинули.
На Сумщині через російські обстріли спалахнули масштабні пожежіВсі новини »
26 серпня 2026, 10:45На Харківщині через ворожу атаку поранений енергетик
26 серпня 2026, 09:46У Чернігові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ
26 серпня 2026, 09:14
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
У Голосіївському районі Києва вилучили уламки збитого БпЛА "Герань-4"
26 серпня 2026, 12:33РФ вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ: є серйозні руйнування
26 серпня 2026, 12:12Виїхав на зустрічну смугу: на Київщині сталася смертельна ДТП
26 серпня 2026, 12:10Військовим-порушникам виплатили майже 1 млн грн: на Сумщині підозрюють заступника комбата
26 серпня 2026, 11:54Росіяни вдарили по складу в Чернігові: є поранені, під завалами шукають працівників
26 серпня 2026, 11:39У Кропивницькому біля магазину сталася стрілянина
26 серпня 2026, 11:26Україна досі без посла у США: кого розглядають на цю посаду
26 серпня 2026, 11:05Від маршрутки до виборчої дільниці: як працює когнітивна лінь
26 серпня 2026, 10:55На Сумщині через російські обстріли спалахнули масштабні пожежі
26 серпня 2026, 10:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше