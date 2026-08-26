На Прикарпатті вночі спалахнув готель: рятувальники ліквідували пожежу

Фото: ДСНС Франківщини

У селі Поляниця Надвірнянського району сталася пожежа в триповерховому дерев’яному будинку, де розташований готель

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Інформація про про займання надійшла до рятувальників 25 серпня о 21:27.

На місці пожежі рятувальники встановили, що горіли покрівля та перекриття будівлі з мансардою. Площа займання становила близько 225 квадратних метрів.

О 00:50 пожежу локалізували, а о 02:47 – повністю ліквідували.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будівлю готелю та приміщення, розташовані поруч.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.