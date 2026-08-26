Стан енергосистеми на ранок 26 серпня: через обстріли є знеструмлення в кількох областях
Внаслідок бойових дій та чергових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у пʼяти областях тимчасово залишається без світла
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Частково знеструмленні споживачі у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.
Енергетики працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 26 серпня не прогнозується. Громадянам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, 25 серпня на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення енергетик. Постраждалого госпіталізували.