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19 липня 2026, 10:22

Найбільша балістична атака на Київ: РФ випустила понад 40 ракет та 120 дронів, є загиблі та поранені

19 липня 2026, 10:22
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Фото: ДСНС
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Росія вночі 19 липня випустила понад 40 ракет різних типів, з них більшість по Києву, та 120 ударних дронів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews .

За його словами, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Станом на зараз у Києві та області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучені майже 600 рятувальників.

Також працюють відповідні служби в Одеській області.

Всього за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів.

Були поранені люди в Одеській області та в Запоріжжі, зафіксовані руйнування у Сумській та Чернігівській областях. Також цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.

Зеленський наголосив, що захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз.

"Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки”, - каже Зеленський.

У ночі 19 липні у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Нагадаємо, що 18 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського реактивного безпілотника загинула людина, ще кілька осіб постраждали.

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