Ціни на бензин знову йдуть вгору: які цінники на АЗС
В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас уряд запровадив низку заходів, щоб уникнути різкого подорожчання
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 15 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,72 гривні за літр (без змін);
- бензин А-95 – 74,68 гривні за літр (+0,06 гривні);
- бензин А-92 – 69,54 гривні за літр (+0,04 гривні);
- дизпальне – 76,27 гривні за літр (+0,16 гривні);
- автогаз – 40,03 гривні за літр (+0,03 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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