Чоловік із анексованого Криму перейшов на бік росіян та пішов воювати проти України на Харківщину

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У Харкові судили 57-річного кримчанина. Виявилось, він перейшов воювати на бік РФ

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, у листопаді 2024 року чоловік із анексованого Криму уклав контракт із Міноборони РФ у Балашисі. Після проходження підготовки його направили до 121-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ.

На боці росіян він воював проти України на Куп'янському напрямку. Уже у квітні минулого року українські військові взяли його в полон.

На суді чоловік повністю визнав провину. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.