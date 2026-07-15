22:55  15 липня
Ціни на бензин знову йдуть вгору: які цінники на АЗС
22:15  15 липня
На Дніпропетровщині кол-центри виманили в іноземців більш ніж 200 мільйонів
21:40  15 липня
Вартість проїзду у Києві зросли: які актуальні ціни на метро та трамвай
UA | RU
UA | RU
15 липня 2026, 22:57

"Парадний" КамАЗ догорів у степах Запоріжжя: Сили безпілотних систем знищили комплекс "Земледелие"

15 липня 2026, 22:57
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Бійці окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну установку російських загарбників на Запорізькому напрямку – інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие"

Про це у фейсбуці повідомила бригада, передає RegioNews.

"Удару було завдано FPV-дроном, згодом відбулося повторне ураження, внаслідок чого ворожа ціль спалахнула”, - зазначають військові.

Систему "Земледелие” вперше продемонстрували у 2020 році на параді в Москві.

Використовують цю установку для оперативного створення мінних полів на відстані 5-15 кілометрів.

"Земледелие” вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують мінування в тому чи іншому районі.

Втрата кожної такої машини є відчутним ударом по логістиці й інженерних спроможностях російської армії.

Комплекс базується на важкому шасі КамАЗ та має складне комп'ютеризоване керування для автоматичного картування мінних полів.

Нагадаємо, що українські військові підтвердили ураження російського ударного гелікоптера. Зробили це за допомогою FPV-дрона.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
росіяни Запорізька область Сили безпілотних систем
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Співачка Олена Тополя зізналась, що змінилось після її злитого секс-відео
15 липня 2026, 23:55
Акторка Анна Саліванчук опинилась на вулиці з дітьми через аферистів
15 липня 2026, 23:30
Ціни на бензин знову йдуть вгору: які цінники на АЗС
15 липня 2026, 22:55
Чоловік із анексованого Криму перейшов на бік росіян та пішов воювати проти України на Харківщину
15 липня 2026, 22:35
Федоров офіційно йде з посади міністра оборони: що вдалося змінити за час його каденції
15 липня 2026, 22:17
На Дніпропетровщині кол-центри виманили в іноземців більш ніж 200 мільйонів
15 липня 2026, 22:15
Україна зможе виробляти Patriot уже цьогоріч - Зеленський
15 липня 2026, 21:55
Вартість проїзду у Києві зросли: які актуальні ціни на метро та трамвай
15 липня 2026, 21:40
Ротації в уряді: стало відомо, хто з міністрів збереже портфелі, а хто — піде у відставку
15 липня 2026, 21:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »