"Парадний" КамАЗ догорів у степах Запоріжжя: Сили безпілотних систем знищили комплекс "Земледелие"

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Про це у фейсбуці повідомила бригада, передає RegioNews .

"Удару було завдано FPV-дроном, згодом відбулося повторне ураження, внаслідок чого ворожа ціль спалахнула”, - зазначають військові.

Систему "Земледелие” вперше продемонстрували у 2020 році на параді в Москві.

Використовують цю установку для оперативного створення мінних полів на відстані 5-15 кілометрів.

"Земледелие” вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують мінування в тому чи іншому районі.

Втрата кожної такої машини є відчутним ударом по логістиці й інженерних спроможностях російської армії.

Комплекс базується на важкому шасі КамАЗ та має складне комп'ютеризоване керування для автоматичного картування мінних полів.

Нагадаємо, що українські військові підтвердили ураження російського ударного гелікоптера. Зробили це за допомогою FPV-дрона.