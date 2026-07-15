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15 липня 2026, 21:15

Окупанти завдали удару по Краматорській громаді, є загиблі

15 липня 2026, 21:15
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Фото: Вадим/Філашкін
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На Донеччині внаслідок чергового ворожого удару по Краматорській громаді щонайменше двоє людей загинули і троє поранені

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Щонайменше двоє людей загинули і троє поранені внаслідок чергового удару по Краматорській громаді.

"У середині дня росіяни обстріляли селище Ясна Поляна. На місці працюють усі відповідальні служби”, - написав Філашкін.

Він додав, що остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюють.

"Ворог методично тероризує громаду, вбиває мирних людей і намагається перетворити кожен звичайний день на трагедію. Росіяни свідомо обирають цивільних своїми мішенями”, - наголосив начальник ОВА.

Нагадаємо, що російські війська 15 липня завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши керовану авіабомбу та безпілотники.

Унаслідок атак у двох районах міста пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали.

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