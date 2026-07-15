Окупанти завдали удару по Краматорській громаді, є загиблі
На Донеччині внаслідок чергового ворожого удару по Краматорській громаді щонайменше двоє людей загинули і троє поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Щонайменше двоє людей загинули і троє поранені внаслідок чергового удару по Краматорській громаді.
"У середині дня росіяни обстріляли селище Ясна Поляна. На місці працюють усі відповідальні служби”, - написав Філашкін.
Він додав, що остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюють.
"Ворог методично тероризує громаду, вбиває мирних людей і намагається перетворити кожен звичайний день на трагедію. Росіяни свідомо обирають цивільних своїми мішенями”, - наголосив начальник ОВА.
Нагадаємо, що російські війська 15 липня завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши керовану авіабомбу та безпілотники.
Унаслідок атак у двох районах міста пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали.