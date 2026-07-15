На Дніпропетровщині кол-центри виманили в іноземців більш ніж 200 мільйонів

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Правоохоронці провели черговий етап масштабної спецоперації з ліквідації нелегальних шахрайських кол-центрів. У результаті викрили масштабну шахрайську мережу, яка виманила у іноземців мільйони

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних офісів, де загалом було облаштовано понад 150 робочих місць. Значна частина цих офісів була саме в Дніпропетровській області. Правоохоронці повідомили, що:

про підозру повідомлено вже 81 особі;

ліквідовано понад 2000 робочих місць у незаконних кол-центрах;

вилучено понад 6,5 тисяч одиниць комп’ютерної та спецтехніки;

встановлена сума збитків, завдана потерпілим, вже перевищує 210 мільйонів гривень.

Жертвами шахраїв ставали громадяни країн Європейського Союзу, а також Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови. Аферисти переконували іноземців інвестувати гроші у криптовалюту або псевдоплатформи, потім виманювали гроші та "обривали зв'язок".

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.