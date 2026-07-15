Вартість проїзду у Києві зросли: які актуальні ціни на метро та трамвай
У Києві з 15 липня зросли ціни на проїзд у комунальному транспорті зросли. Стало відомо, як можна заощадити на цих витратах
Про це повідомили 24 канал, передає RegioNews.
Кияни можуть купувати проїзні квитки на місяць, як і раніше. Вартість буде залежати від кількості поїздок:
- 1 – 9 поїздок – 30 гривень за поїздку;
- 10 – 19 – 28,90 гривень;
- 20 – 29 – 27,80 гривень;
- 30 – 39 – 26,60 гривень;
- 40 – 49 – 25,50 гривень;
- 50 – 25 гривень.
Також можна купити місячний проїзний квиток. У розрахунку за таким сценарієм вартість однієї поїздки буде 23,3-23,6 гривні (одноразовий - від сьогодні 30 гривень). На місяць проїзні тепер коштуватимуть так:
- 46 поїздок – 1 088 гривень;
- 62 поїздки – 1 463 гривні;
- 92 поїздки – 2 156 гривень;
- 124 поїздки – 2 888 гривень.
Можна також придбати безлімітний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер – 3 656 гривень замість 4 875 гривень.
Студенти все ще будуть платити 50% від вартості місячного проїзду. Учні під час навчального року зможуть їздити в комунальному транспорті безкоштовно, а під час канікул - платитимуть 25% ціни.
Гості Києва можуть придбати безлімітні проїзні:
- на 24 години – 375 гривень;
- на 48 годин – 563 гривні;
- на 72 години – 750 гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві проїзд у громадському наземному та підземному громадському транспорті з 15 липня коштуватиме 30 гривень. При цьому якщо купувати поїздки наперед у додатку "Київ Цифровий", ціна буде меншою – від 28,90 грн (від 10 поїздок) до 25 грн (при купівлі 50 поїздок).