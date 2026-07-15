15:19  15 липня
На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
14:05  15 липня
Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
12:40  15 липня
СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
UA | RU
UA | RU
15 липня 2026, 21:40

Вартість проїзду у Києві зросли: які актуальні ціни на метро та трамвай

15 липня 2026, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві з 15 липня зросли ціни на проїзд у комунальному транспорті зросли. Стало відомо, як можна заощадити на цих витратах

Про це повідомили 24 канал, передає RegioNews.

Кияни можуть купувати проїзні квитки на місяць, як і раніше. Вартість буде залежати від кількості поїздок:

  • 1 – 9 поїздок – 30 гривень за поїздку;
  • 10 – 19 – 28,90 гривень;
  • 20 – 29 – 27,80 гривень;
  • 30 – 39 – 26,60 гривень;
  • 40 – 49 – 25,50 гривень;
  • 50 – 25 гривень.

Також можна купити місячний проїзний квиток. У розрахунку за таким сценарієм вартість однієї поїздки буде 23,3-23,6 гривні (одноразовий - від сьогодні 30 гривень). На місяць проїзні тепер коштуватимуть так:

  • 46 поїздок – 1 088 гривень;
  • 62 поїздки – 1 463 гривні;
  • 92 поїздки – 2 156 гривень;
  • 124 поїздки – 2 888 гривень.

Можна також придбати безлімітний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер – 3 656 гривень замість 4 875 гривень.

Студенти все ще будуть платити 50% від вартості місячного проїзду. Учні під час навчального року зможуть їздити в комунальному транспорті безкоштовно, а під час канікул - платитимуть 25% ціни.

Гості Києва можуть придбати безлімітні проїзні:

  • на 24 години – 375 гривень;
  • на 48 годин – 563 гривні;
  • на 72 години – 750 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві проїзд у громадському наземному та підземному громадському транспорті з 15 липня коштуватиме 30 гривень. При цьому якщо купувати поїздки наперед у додатку "Київ Цифровий", ціна буде меншою – від 28,90 грн (від 10 поїздок) до 25 грн (при купівлі 50 поїздок).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тарифи за комуналку проїзд Київ
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Федоров офіційно йде з посади міністра оборони: що вдалося змінити за час його каденції
15 липня 2026, 22:17
На Дніпропетровщині кол-центри виманили в іноземців більш ніж 200 мільйонів
15 липня 2026, 22:15
Україна зможе виробляти Patriot уже цьогоріч - Зеленський
15 липня 2026, 21:55
Ротації в уряді: стало відомо, хто з міністрів збереже портфелі, а хто — піде у відставку
15 липня 2026, 21:39
На Київщині викрили схему "турів" для ухилянтів за долари
15 липня 2026, 21:25
Окупанти завдали удару по Краматорській громаді, є загиблі
15 липня 2026, 21:15
За добу ворог завдав майже 30 ударів по Дніпропетровській області
15 липня 2026, 20:59
На півночі Житомирщини АЗС закриватимуть під час повітряних тривог
15 липня 2026, 20:33
На Херсонщині затримали ділків, які заробляли на психотропах
15 липня 2026, 19:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »