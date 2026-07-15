Вартість проїзду у Києві зросли: які актуальні ціни на метро та трамвай

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У Києві з 15 липня зросли ціни на проїзд у комунальному транспорті зросли. Стало відомо, як можна заощадити на цих витратах

Про це повідомили 24 канал, передає RegioNews.

Кияни можуть купувати проїзні квитки на місяць, як і раніше. Вартість буде залежати від кількості поїздок:

1 – 9 поїздок – 30 гривень за поїздку;

10 – 19 – 28,90 гривень;

20 – 29 – 27,80 гривень;

30 – 39 – 26,60 гривень;

40 – 49 – 25,50 гривень;

50 – 25 гривень.

Також можна купити місячний проїзний квиток. У розрахунку за таким сценарієм вартість однієї поїздки буде 23,3-23,6 гривні (одноразовий - від сьогодні 30 гривень). На місяць проїзні тепер коштуватимуть так:

46 поїздок – 1 088 гривень;

62 поїздки – 1 463 гривні;

92 поїздки – 2 156 гривень;

124 поїздки – 2 888 гривень.

Можна також придбати безлімітний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер – 3 656 гривень замість 4 875 гривень.

Студенти все ще будуть платити 50% від вартості місячного проїзду. Учні під час навчального року зможуть їздити в комунальному транспорті безкоштовно, а під час канікул - платитимуть 25% ціни.

Гості Києва можуть придбати безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 гривень;

на 48 годин – 563 гривні;

на 72 години – 750 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві проїзд у громадському наземному та підземному громадському транспорті з 15 липня коштуватиме 30 гривень. При цьому якщо купувати поїздки наперед у додатку "Київ Цифровий", ціна буде меншою – від 28,90 грн (від 10 поїздок) до 25 грн (при купівлі 50 поїздок).