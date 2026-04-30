Пентагон розблокував $400 млн допомоги Україні, – Гегсет
Фінансування для України в обсязі $400 млн, затверджене Конгресом ще в грудні 2025 року, виділили 28 квітня
Про це повідомив голова Пентагону Піт Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, повідомляє RegioNews із посиланням на Bloomberg.
"Ці кошти виділили на розвиток європейського потенціалу, і станом на вчора їх уже надали", – сказав він, та зазначив, що усі бюрократичні перепони нарешті подолано.
Раніше ці кошти залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Розблокування послідувало за гнівною критикою сенатора-республіканця Мітча Макконнела.
Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США наголосив на необхідності рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності та зростання міжнародних загроз.