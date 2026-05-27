27 травня 2026, 22:35

На Житомирщині підліток на мотоциклі на смерть збив 3-річну дитину

Фото: Національна поліція
Аварія сталась 26 травня близько 16:00 на вулиці Князя Олега в місті Олевську. На жаль, маленький хлопчик загинув

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій мотоцикла Spark збив дитину, яка вийшла на проїзну частину дороги. Від отриманих травм 3-річний хлопчик помер, на жаль. Водій після ДТП поїхав у невідомому наврямку.

Правоохоронці знайшли водія. Ним виявився 13-річний місцевий житель. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Правоохоронці вкотре закликають батьків за жодних обставин не дозволяти неповнолітнім дітям сідати за кермо транспортних засобів. Нагадуємо, що підготовка водіїв категорій А1 (мопеди, моторолери та інші) та А (мотоцикли) проводиться для осіб, які досягнули 16-річного віку. Керування транспортними засобами без належної підготовки та досвіду може призвести до непоправних наслідків", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, в Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 20-річний пішохід. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Audi, здійснив наїзд на молодика, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.

ДТП аварія Житомирська область
