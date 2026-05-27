На Житомирщині підліток на мотоциклі на смерть збив 3-річну дитину

Аварія сталась 26 травня близько 16:00 на вулиці Князя Олега в місті Олевську. На жаль, маленький хлопчик загинув

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Попередньо, водій мотоцикла Spark збив дитину, яка вийшла на проїзну частину дороги. Від отриманих травм 3-річний хлопчик помер, на жаль. Водій після ДТП поїхав у невідомому наврямку.

Правоохоронці знайшли водія. Ним виявився 13-річний місцевий житель. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Правоохоронці вкотре закликають батьків за жодних обставин не дозволяти неповнолітнім дітям сідати за кермо транспортних засобів. Нагадуємо, що підготовка водіїв категорій А1 (мопеди, моторолери та інші) та А (мотоцикли) проводиться для осіб, які досягнули 16-річного віку. Керування транспортними засобами без належної підготовки та досвіду може призвести до непоправних наслідків", - кажуть правоохоронці.

