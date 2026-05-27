Понад 20 атак за добу: ворог масовано обстріляв чотири райони Дніпропетровщини
Російські військові понад 20 разів атакували Нікопольський, Павлоградський Дніпровський та Синельниківський райони Дніпропетровської області
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою”, - написав він.
У Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
У Павлоградському районі під ударом був Павлоград. Пошкоджень зазнали приватні будинки та інфраструктура.
У Синельниківському районі ворог поцілив по Покровській громаді, внаслідок чого горіли приватні будинки. Пошкоджений автомобіль.
Також виникла пожежа у Дніпровському районі.
"Всюди минулося без постраждалих”, - уточнив Ганжа.
Нагадаємо, що 26 травня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши одразу три об'єкти Групи ДТЕК.