Понад 20 атак за добу: ворог масовано обстріляв чотири райони Дніпропетровщини

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

"Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою”, - написав він.

У Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

У Павлоградському районі під ударом був Павлоград. Пошкоджень зазнали приватні будинки та інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог поцілив по Покровській громаді, внаслідок чого горіли приватні будинки. Пошкоджений автомобіль.

Також виникла пожежа у Дніпровському районі.

"Всюди минулося без постраждалих”, - уточнив Ганжа.

Нагадаємо, що 26 травня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши одразу три об'єкти Групи ДТЕК.