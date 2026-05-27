12:23  27 травня
У Борисполі пасажирський автобус потрапив у ДТП: попередньо є загиблі
10:29  27 травня
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
09:08  27 травня
На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 20:54

Понад 20 атак за добу: ворог масовано обстріляв чотири райони Дніпропетровщини

27 травня 2026, 20:54
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські військові понад 20 разів атакували Нікопольський, Павлоградський Дніпровський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою”, - написав він.

У Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

У Павлоградському районі під ударом був Павлоград. Пошкоджень зазнали приватні будинки та інфраструктура.

У Синельниківському районі ворог поцілив по Покровській громаді, внаслідок чого горіли приватні будинки. Пошкоджений автомобіль.

Також виникла пожежа у Дніпровському районі.

"Всюди минулося без постраждалих”, - уточнив Ганжа.

Нагадаємо, що 26 травня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши одразу три об'єкти Групи ДТЕК.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область російська армія обстріл
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Обстріл Херсона: ворог влучив у дитячий майданчик, є загиблий та поранені діти
27 травня 2026, 20:23
На Прикарпатті у готелі масове отруєння дітей
27 травня 2026, 20:15
У Києві вилучили елітну квартиру російського бізнесмена, що обходив санкції
27 травня 2026, 19:54
На Дніпропетровщині діти влаштували небезпечні ігри на даху
27 травня 2026, 19:40
СБУ засудила бойовиків, які воювали проти ЗСУ на Донбасі
27 травня 2026, 19:35
Російський терор на Херсонщині: протягом дня шестеро мирних жителів зазнали поранень
27 травня 2026, 19:04
Підірвав гранатою і задушив: на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство двох людей
27 травня 2026, 18:56
На Харківщині автобус з пасажирами влетів у фуру
27 травня 2026, 18:34
Екстра-мобілізація: на Волині ТЦК скасував відстрочку і мобілізував чоловіка за один день
27 травня 2026, 18:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »