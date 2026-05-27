Повітряна війна без правил: чому Росія відчуває перевагу

Ворог погрожує новими ударами по Києву, наполегливо пропонує Заходу евакуювати свої посольства

Ілюстрація: Facebook/Юрий Касьянов

Причини ескалації повітряного терору зрозумілі – відсутність успіхів на землі. Літній наступ захлинувся, і кремль шукає інші способи змусити Україну і Захід капітулювати.

На жаль, ворог дійсно може посилити удари, розраховуючи на паніку і страх. Не секрет, що протиракет для знищення балістики нам не вистачає, і взагалі зенітних ракет не вистачає, а свої зенітно-ракетні комплекси для збиття крилатих ракет і дронів ми до сих пір не створили – хоча це повинно бути пріоритетною програмою.

Головне – ми не можемо відплатити, а безкарність посилює апетити ворога.

З 17 травня, коли почалися атаки "по москві", жодна "Фламінго" не була задіяна, а більше тисячи дронів до москви не долетіли.

І питання тут не до військових, які гідно виконують завдання, не до конструкторів дронів – просто ці великі дрони – FP-1, "Лютий" – дуже помітні, і не можуть подолати щільну ППО москви.

Десятки мільйонів доларів викинути в повітря, в той час, коли в Україні є інші засоби, інші дрони – наші "Списи", які неодноразово демонстрували свою спроможність подолати ППО москви.

Якби зараз над москвою кружляли українські дрони, наносили удари по ворожим "центрам прийняття рішень", тоді ворог не був таким нахабним, діяв би обережно, розуміючи що в цю повітряну війну нервів можна грати вдвох.