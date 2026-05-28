Майже 1200 окупантів та 42 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1160 російських загарбників, один танк та сім бронемашин, а також 42 артсистеми ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 360 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях російської армії на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.
