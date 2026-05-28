Вночі 28 травня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники та артилерію. Під ударом опинилися два райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлоградському районі ворог бив по Павлограду та Богданівській громаді. Через обстріли пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та ліцей. Постраждали три людини: 38-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 69-річна жінка та 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Понівечені приватна оселя та АЗС.

Нагадаємо, впродовж доби окупаційні війська завдали 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранення отримали дві жінки віком 58 та 65 років.