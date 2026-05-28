У ніч на 28 травня російські війська атакували ударними безпілотниками південь Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зафіксовано влучання БпЛА у приватний будинок та обʼєкт інфрастуктури. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління у прилеглих будівлях.

На щастя, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 28 травня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники та артилерію. Під ударом опинилися два райони, отримали поранення три людини.