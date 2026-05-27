27 травня 2026, 21:56

Сили безпілотних систем знищили цінні РЛС та комплекси "Бук" і "Вітязь"

Фото: Скриншот із відео
Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях російської армії на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей

Про це повідомили СБС, передає RegioNews.

Серед уражених ворожих військових обʼєктів, зокрема радіолокаційна станція "Небо-СВ”, командно-штабна машина комплексу ЗРК "Бук-М2”, тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь”, склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасовий пункт дислокації та логістичні об’єкти.

Так,1-й окремий центр уразив РЛС "Небо-СВ” у Луганській області. Радіолокаційна станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони ворога.

9-й батальйон "Кайрос” 414-ї бригади "Птахи Мадяра” знищив командно-штабну машину комплексу "Бук-М2” у Луганській області. Командно-штабні машини забезпечують управління та координацію роботи підрозділів ППО російських загарбників.

Крім того, 1-й окремий центр уразив тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь” у Донецькій області. Такі машини використовуються для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів ворога.

9-й батальйон "Кайрос” 414-ї бригади "Птахи Мадяра” уразив склад матеріально-технічного забезпечення російської армії в Луганській області.

Також 9-й батальйон "Кайрос” 414-ї бригади "Птахи Мадяра” уразив склад МТЗ та тимчасовий пункт дислокації росіян у Луганській області.

1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком "Рейд” уразив тимчасовий пункт дислокації армії РФ у Донецькій області.

414-та бригада "Птахи Мадяра” та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.

Як зазначається, операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.

