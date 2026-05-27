Сили безпілотних систем знищили цінні РЛС та комплекси "Бук" і "Вітязь"

Фото: Скриншот із відео

Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях російської армії на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей

Про це повідомили СБС, передає RegioNews .

Серед уражених ворожих військових обʼєктів, зокрема радіолокаційна станція "Небо-СВ”, командно-штабна машина комплексу ЗРК "Бук-М2”, тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь”, склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасовий пункт дислокації та логістичні об’єкти.

Так,1-й окремий центр уразив РЛС "Небо-СВ” у Луганській області. Радіолокаційна станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони ворога.

9-й батальйон "Кайрос” 414-ї бригади "Птахи Мадяра” знищив командно-штабну машину комплексу "Бук-М2” у Луганській області. Командно-штабні машини забезпечують управління та координацію роботи підрозділів ППО російських загарбників.

Крім того, 1-й окремий центр уразив тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь” у Донецькій області. Такі машини використовуються для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів ворога.

9-й батальйон "Кайрос” 414-ї бригади "Птахи Мадяра” уразив склад матеріально-технічного забезпечення російської армії в Луганській області.

Також 9-й батальйон "Кайрос” 414-ї бригади "Птахи Мадяра” уразив склад МТЗ та тимчасовий пункт дислокації росіян у Луганській області.

1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком "Рейд” уразив тимчасовий пункт дислокації армії РФ у Донецькій області.

414-та бригада "Птахи Мадяра” та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.

Як зазначається, операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.