Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 43 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 16 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, банківську установу, заклад громадського харчування, газопровід, господарську споруду, мопед, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російсьі обстріли одна людина загинула, ще 15 – дістали поранення, з них – дві дитини.

Нагадаємо, близько 17:45 27 травня росіяни обстріляли Херсон. Поранення дістали жінка та двоє її доньок віком 3 та 6 років. На жаль, загинув батько дівчат.