11 травня 2026, 09:30

Росіяни масово перекидають техніку та живу силу на Запорізький напрямок

Фото: скриншот
Протягом тижня зафіксовано масове перекидання російських резервів

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.

Основним став Бердянський напрямок: щодня до 40 вантажівок із живою силою та БК прямували у район Мелітополя, Токмака та Василівки.

На Гуляйпільському відтинку ворог продовжує укріплювати оборону. Туди регулярно доставляють "ліс" та інженерне обладнання для облаштування нових позицій.

Другим за активністю став напрямок на Донецьк із Бердянського напрямку. Живу силу ворог перекидає для поповнення виснажених підрозділів з Криму, Херсонщини та таборів у Приазовській частині Запорізької області.

Також зафіксовані зміни у дислокації підрозділів: окупантів почали переводити з Маріуполя до приморських сіл. Ймовірно, це пов’язано з активною роботою українських розвідувальних дронів.

Такі дії свідчать про спробу ворога одночасно посилити лінію фронту на Запоріжжі та поповнити виснажені підрозділи на Донеччині. Збільшення інженерного забезпечення біля Гуляйполя вказує на підготовку до тривалої оборони та намагання стабілізувати позиції на випадок зміни інтенсивності бойових дій.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Сили оборони провели комплексну операцію, уразивши не лише сучасний малий ракетний корабель у Дагестані, а й цілу низку командних пунктів та складів окупантів на захоплених територіях.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
