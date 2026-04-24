24 квітня 2026, 07:53

Очільник ОП Буданов про Білорусь: "Зненацька нічого не буде"

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що українські розвідувальні органи уважно стежать за ситуацією в Білорусі на тлі можливих загроз, однак "зненацька нічого не буде"

Про це він сказав на полях Київського безпекового форуму, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання щодо ймовірного більшого втягування Білорусі у війну проти України та наявності підвищених ризиків, Буданов зазначив, що виключати різні сценарії неможливо.

"Все може бути в житті. Те, що є певні ознаки загроз, вони можуть існувати. Цього не можна виключати", – сказав він, додавши, що українські розвідувальні органи вже посилили пильність і контролюють ситуацію.

Водночас Буданов запевнив, що різких або несподіваних змін для України не очікується: "Зненацька нічого не буде".

Окремо він наголосив, що Україна не розглядає можливість визнання втрати своїх територій.

"Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території", – зазначив він.

За словами Буданова, переговорний процес може мати різні сценарії розвитку, однак Україна готова до будь-яких варіантів і подальших викликів. Він також підкреслив, що сила держави визначатиме її позиції у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів
24 квітня 2026, 09:34
У Києві пролунали вибухи: над містом зафіксовано БпЛА
24 квітня 2026, 09:11
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
24 квітня 2026, 08:57
ЗСУ знищили 910 окупантів і десятки одиниць техніки за добу
24 квітня 2026, 08:45
Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони
24 квітня 2026, 08:29
Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну
24 квітня 2026, 08:22
За "швидку" перереєстрацію авто: у Києві викрили схему заробітку на послугах
24 квітня 2026, 08:07
Проблеми з постачанням на передовій: Генштаб усунув командира 14 ОМБр
24 квітня 2026, 07:35
Обстріли Запорізької області: 629 атак за добу, загинула людина
24 квітня 2026, 07:23
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »