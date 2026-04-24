Очільник ОП Буданов про Білорусь: "Зненацька нічого не буде"

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що українські розвідувальні органи уважно стежать за ситуацією в Білорусі на тлі можливих загроз, однак "зненацька нічого не буде"

Про це він сказав на полях Київського безпекового форуму, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання щодо ймовірного більшого втягування Білорусі у війну проти України та наявності підвищених ризиків, Буданов зазначив, що виключати різні сценарії неможливо.

"Все може бути в житті. Те, що є певні ознаки загроз, вони можуть існувати. Цього не можна виключати", – сказав він, додавши, що українські розвідувальні органи вже посилили пильність і контролюють ситуацію.

Водночас Буданов запевнив, що різких або несподіваних змін для України не очікується: "Зненацька нічого не буде".

Окремо він наголосив, що Україна не розглядає можливість визнання втрати своїх територій.

"Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території", – зазначив він.

За словами Буданова, переговорний процес може мати різні сценарії розвитку, однак Україна готова до будь-яких варіантів і подальших викликів. Він також підкреслив, що сила держави визначатиме її позиції у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

