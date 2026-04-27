Конфлікт між ГУР і СБУ: Буданов розкрив нові деталі

Фото: "Бабель"/Юлія Вебер

Екскерівник ГУР, а нині очільник ОП Кирило Буданов розповів нові деталі про загострення відносин між українськими спецслужбами на початку повномасштабного вторгнення

Про це пише видання "Бабель".

Єдина структура, з якою керівник ГУР Кирило Буданов пішов на відкритий конфлікт, – СБУ. Це сталося на початку повномасштабного вторгнення, після вбивства банкіра Дениса Кірєєва 5 березня 2022 року.

За словами Буданова, він знав Кірєєва з 2009 року. Їхнє знайомство відбулося на заході, де той був разом із тодішнім керівником ГУР Віктором Гвоздем, після чого вони почали спілкуватися.

У 2021 році Буданов, як стверджується, попросив Кірєєва спробувати вийти на російські спецслужби, використовуючи свої контакти. Раніше Кірєєв працював у структурах, пов'язаних із братами Клюєвими, і, за даними співрозмовників, мав зв'язки з російськими силовиками. Він погодився та, за словами Буданова, збирав інформацію під час поїздок на Харківщину та перетину кордону з РФ.

Напередодні вторгнення саме Кірєєв, як заявляє Буданов, повідомив про можливі напрямки російського удару. Пізніше його залучили до української переговорної групи, яка з кінця лютого 2022 року вела перемовини з російською стороною. Фактично він, за цією версією, представляв інтереси ГУР.

Кирило Буданов та Денис Кірєєв. Фото: Telegram/ГУР МО

Буданов виклав і свою версію подій 5 березня. За його словами, перед другим раундом переговорів Кірєєву зателефонували з офісу Олександра Поклада, начальника контррозвідки СБУ. Після цього він поїхав до Києва, попередив охорону про можливе затримання та наказав не втручатися. Згодом біля Софійського собору його автомобіль зупинили співробітники СБУ, після чого його відвели до мікроавтобуса. Через півтори години тіло Кірєєва було знайдено в центрі Києва.

Буданов стверджує, що Кірєєв був пов’язаний із ГУР, тоді як у СБУ заявляли, що він міг бути агентом російських спецслужб.

За даними співрозмовників у розвідці, інцидент із Кірєєвим став ключовим у загостренні відносин між ГУР і СБУ на початку війни. У ГУР, як стверджується, розраховували на його участь у можливих переговорах із РФ.

Фото, що мало демонструвати примирення двох служб: ГУР і СБУ. Кирило Буданов і Василь Малюк

Згодом, за посередництва керівництва держави, сторони публічно продемонстрували примирення. Тодішній перший заступник голови СБУ Василь Малюк зустрівся з Будановим, після чого було оприлюднено спільне фото та повідомлення про координацію дій між службами. Втім, Буданов з Малюком завжди знаходили спільну мову.

Попри це, за даними джерел, з Олександром Покладом, який у січні 2025 року став першим заступником голови СБУ і посилив свої позиції в службі, відносини так і не налагодились.

Денис Кірєєв: що про нього відомо

Український банкір, фінансист і учасник переговорної групи України з Росією на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Працював у міжнародних фінансових структурах, зокрема Citibank, Credit Lyonnais, ING та Rabobank. Також обіймав посаду першого заступника голови правління "Ощадбанку" у 2010-2014 роках, а раніше входив до наглядової ради "Укрексімбанку".

У березні 2022 року Кірєєв увійшов до складу української делегації на перемовинах з РФ у Білорусі.

5 березня 2022 року його було вбито в Києві за обставин, які досі залишаються предметом різних версій і суперечливих заяв різних сторін.

