25 лютого 2026, 08:41

Понад 15 млн грн незадекларованих активів: на Сумщині судитимуть депутата

25 лютого 2026, 08:41
Фото: Національна поліція
На Сумщині завершене досудове розслідування стосовно депутата Дубов'язівської селищної ради Конотопського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у щорічних деклараціях за 2023 рік посадовець не відобразив майно та активи на суму понад 6,6 млн грн, а за 2024 рік – на понад 8,5 млн грн.

Зокрема, не зазначив у деклараціях відомості про об'єкти нерухомості, серед яких два житлові будинки, транспортні засоби, земельну ділянку, а також доходи й грошові активи на банківських рахунках.

Крім того, не були відображені отримані позики на суму понад 3,3 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, журналісти знайшли у "Слуги народу" з Херсонщини незадекларовані статки та люксовий позашляховик. У центрі антикорупційного скандалу опинився Юрій Соболевський. За даними розслідування, у декларації чиновника раптово з'явилося понад 3,5 млн грн готівки невідомого походження, а його родина користується елітним позашляховиком Volkswagen Touareg.

