Переговори у Саудівській Аравії: Україна та США розпочинають зустріч
У місті Джидда, на заході Саудівської Аравії, розпочинаються переговори делегацій України та Сполучених Штатів Америки
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає RegioNews.
"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", – пише МЗС України.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак окреслив головні напрямки переговорів з США у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи з США.
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