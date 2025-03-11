Переговоры в Саудовской Аравии: Украина и США начинают встречу
В городе Джидда на западе Саудовской Аравии начинаются переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки
Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает RegioNews.
"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", – пишет МИД Украины.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак очертил главные направления переговоров с США в Саудовской Аравии.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы с США .
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