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30 января 2025, 14:57

Кличко заявил о сильном давлении правоохранителей на городские власти

30 января 2025, 14:57
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фото: Киевский городской совет
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В Киеве продолжается сильная волна давления правоохранителей на городские власти с целью ее дискредитации

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета, передает RegioNews.

По его словам, в последнее время давление усилилось.

"Манипуляции и ложь, нарушение законных процедур, уголовные производства по надуманным основаниям – все это делается с целью дискредитации власти столицы и для того, чтобы парализовать жизнеобеспечение столицы. И происходит это во время войны, когда бесконечными обысками останавливают работу коммунальных предприятий, деморализуют сотрудников". 2024 стал особенно показательным", - подчеркнул городской голова.

По его словам, в следственных действиях в отношении представителей власти Киева задействованы без исключения все силовые структуры Украины.

"За прошлый год в Киеве провели более 200 обысков, 400 выемок документов (часто за одними и теми же приходят по нескольку раз – развлекаются так). Провели правоохранители более 500 допросов. Вручили почти 100 подозрений", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что обыски проводятся не только на рабочих местах представителей городских властей, но и дома, в их автомобилях и в родных.

"При этом все эти шоу широко освещаются в медиа, где людей без решения суда уже определяют виновными. В суд же доходят единицы дел! Так зачем тогда устраивают детективные представления, как не с целью очернить и дискредитировать?! И почему так цинично действуют правоохранители ? Потому что им дали команду и пообещали, что они не будут нести ответственности по закону, который сами нарушают?" – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в столице созданы несколько органов, таких как Департамент по предотвращению и выявлению коррупции, Департамент внутреннего финансового контроля и аудита. Действует ряд комиссий и рабочих групп с участием правоохранительных органов.

Кличко уверяет, что городские власти всегда сотрудничают с правоохранителями.

Напомним, накануне Виталий Кличко обратился к Президенту Украины, в котором раскритиковал главу КМВА Ткаченко.

Виталий Кличко мэр города правоохранители обыски аудит
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