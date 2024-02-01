Комітет Ради підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор

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Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 9256, який обумовлює ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизацію видачі гральної ліцензії у сфері азартних ігор

Про це повідомив у Telegram віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує RegioNews.

"Тепер законопроєкт № 9256 очікує на перше читання, сподіваюся на підтримку народних депутатів і в сесійній залі", - написав міністр.

За словами Федорова, це важливий антикорупційний законопроєкт. Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник - усе буде автоматично й за чіткими критеріями.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту №10449 про мобілізацію. Голосування у першому читанні може відбутися не раніше 7 лютого.

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