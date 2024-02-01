Зеленський звільнив керівника одного з департаментів СБУ

фото: СБУ

Відповідний указ №37/2024 президент підписав 31 січня, інформує RegioNews.

Про причини звільнення не повідомляється.

Семенченко перебував на цій посаді з жовтня 2022 року. До цього – з жовтня 2019 року – він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ оприлюднили подробиці наради з Зеленським, після якої пішли чутки про відставку Залужного: між ними виникли розбіжності через різні погляди щодо того, скільки військовослужбовців Україні потрібно мобілізувати цього року.