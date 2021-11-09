08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
08:21  09 листопада
Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібно
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 08:44 6

У Кабміні пояснили, чому не штрафують тих, хто порушив закон про мову

09 листопада 2021, 08:44 6
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За час дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який нардепи ухвалили ще у 2019 році, не було оштрафовано жодного порушника

Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так, за його словами, відсутність штрафів пояснюється проведенням "надзвичайно конструктивної роботи з людьми, які допустили помилку".

"Це стосується сфери обслуговування, власників інтернет-магазинів, представників органів поліції, вчителів, лікарів, депутатів місцевих рад, які визнають, що порушення були, але на майбутнє обіцяють бути максимально толерантними і шанобливо ставитися як до закону, так і до його виконання", - сказав він.

Мовний омбудсмен нагадав, що у випадках, коли протягом року було зафіксовано декілька випадків порушення закону та вони мають системний характер, на порушника можуть накласти штраф, розміром до 6800 грн.

А починаючи з 16 липня 2022 року такі штрафи можуть бути накладені на кожного громадянина, який свідомо системно порушує мовне законодавство.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен закликав запровадити санкції РНБО проти найбільших українських телеканалів.

порушення закон депутат українська мова мова

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram