У Кабміні пояснили, чому не штрафують тих, хто порушив закон про мову

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За час дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який нардепи ухвалили ще у 2019 році, не було оштрафовано жодного порушника

Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так, за його словами, відсутність штрафів пояснюється проведенням "надзвичайно конструктивної роботи з людьми, які допустили помилку".

"Це стосується сфери обслуговування, власників інтернет-магазинів, представників органів поліції, вчителів, лікарів, депутатів місцевих рад, які визнають, що порушення були, але на майбутнє обіцяють бути максимально толерантними і шанобливо ставитися як до закону, так і до його виконання", - сказав він.

Мовний омбудсмен нагадав, що у випадках, коли протягом року було зафіксовано декілька випадків порушення закону та вони мають системний характер, на порушника можуть накласти штраф, розміром до 6800 грн.

А починаючи з 16 липня 2022 року такі штрафи можуть бути накладені на кожного громадянина, який свідомо системно порушує мовне законодавство.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен закликав запровадити санкції РНБО проти найбільших українських телеканалів.