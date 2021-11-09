В Кабмине объяснили, почему не штрафуют тех, кто нарушил закон о языке

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За время действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который нардепы приняли еще в 2019 году, не был оштрафован ни один нарушитель

Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Так, по его словам, отсутствие штрафов объясняется проведением "чрезвычайно конструктивной работы с людьми, которые допустили ошибку".

"Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, которые признают, что нарушения были, но на будущее обещают быть максимально толерантными и уважительно относиться как к закону, так и к его выполнению", - сказал он.

Языковой омбудсмен напомнил, что в случаях, когда в течение года было зафиксировано несколько случаев нарушения закона и они имеют системный характер, на нарушителя могут наложить штраф, размером до 6800 грн.

А начиная с 16 июля 2022 года такие штрафы могут быть наложены на каждого гражданина, который заведомо системно нарушает языковое законодательство.

Напомним, ранее языковой омбудсмен призвал ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов.