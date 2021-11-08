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08 листопада 2021, 10:50 7

В ОП засекретили результати перевірки топ-чиновника РНБО, якого підозрюють у лобіюванні "харківських угод" - ЗМІ

08 листопада 2021, 10:50 7
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В Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка

Як пише RegioNews з посиланням на Радіо "Свобода" в ОПУ письмово інформували редакцію програми "Схеми", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування".

За інформацією журналістів, Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

У 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму на 25 років, який РФ окупувала в 2014 році.

Після окупації Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала Харківські угоди.

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ.

У липні СБУ викликала на допит у справі "Харківських угод" партнера Коломойського, Бойка і ще трьох депутатів.

Росія РНБО СБУ Крим харківські угоди

 
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