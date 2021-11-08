В ОП засекретили результаты проверки топ-чиновника СНБО, которого подозревают в лоббировании "Харьковских соглашений" - СМИ

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Как пишет RegioNews со ссылкой на Радио "Свобода" в ОПУ письменно информировали редакцию программы "Схемы", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования".

По информации журналистов, Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия, исчезло с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственную должность.

В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет, РФ оккупировала в 2014 году.

После оккупации Крыма Россия в одностороннем порядке денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ.

В июле СБУ вызвала на допрос по делу "Харьковских соглашений" партнера Коломойского, Бойко и еще трех депутатов.