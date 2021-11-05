Разумков створює у Раді нове об'єднання

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Українській правді прессекретаря колишнього керівника парламенту Ольги Туній.

"Так, це правда. Нарешті в Раді з’явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи скоріше за все вже направлено на ім‘я Руслана Стефанчука". Такий крок продиктований тим, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками, і в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат", - зазначила речниця.

За інформацією ЗМІ, до об’єднання Разумкова можуть приєднатися 25 народних депутатів з числа "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

Серед них зокрема, близькі до колишнього спікера "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Нагаадаємо, що Рада 7 жовтня звільнила Разумкова з посади спікера парламенту. Після звільнення він заявляв про наміри залишатися в політиці та натякнув на створення власного політичного проєкту.