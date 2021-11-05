Разумков создает в Раде новое объединение

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Украинской правде пресс-секретаря бывшего руководителя парламента Ольги Туний.

"Да, это правда. Наконец в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы скорее всего уже направлены на имя Руслана Стефанчука". Такой шаг продиктован тем, что большинство потенциальных соратников Разумкова являются депутатами-списочниками, и в случае выхода из своей фракции они могут потерять мандат", - отметила пресс-секретарь.

По информации СМИ, к объединению Разумкова могут присоединиться 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Среди них, в частности, близкие к бывшему спикеру "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, бывшая "слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Нагаадаємо, что Рада 7 октября уволила Разумкова с должности спикера парламента. После освобождения он заявлял о намерениях оставаться в политике и намекнул на создание собственного политического проекта.