Арахамія анонсував нові відставки в уряді

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Аоахамія анонсував відставки ще двох міністрів до травня 2022 року

Як передає RegioNews про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту

"Дві є (відставки). Але ви знаєте добру традицію, я вам не скажу до останнього моменту. За пів року", — сказав він.

Інших подробиць Арахамія не повідомив.

При цьому раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов може очолити Київську міську державну адміністрацію (КМДА) замість Віталія Кличка після ухвалення закону про столицю, яким розмежовуються повноваження мера Києва та голови КМДА.

Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков, а також міністр оборони Андрій Таран.