Арахамия анонсировал новые отставки в правительстве

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Аоахамия анонсировал отставки еще двух министров до мая 2022 года

Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента

"Две есть (отставки). Но вы знаете добрую традицию, я вам не скажу до последнего момента. За пол года", - сказал он.

Других подробностей Арахамия не сообщил.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) вместо Виталия Кличко после принятия закона о столице, которым разграничиваются полномочия мэра Киева и главы КГГА.

Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников, а также министр обороны Андрей Таран.