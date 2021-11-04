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04 ноября 2021, 15:32 10

СБУ ошибочно назвала украинского актера российским и внесла его в "черный список"

04 ноября 2021, 15:32 10
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности ошибочно рекомендовала внести актера Валентина Томусяка в "черный список" российских артистов, представляющих угрозу нацбезопасности

Как сообщили "РБК-Украина" в СБУ, в ближайшее время его исключат из этого перечня, пишет RegioNews.

Сообщается, что СБУ уже направила в Министерство культуры и информационной политики представление об исключении Томусяка из списка.

Киев случайно внес украинского актера в черный список рядом с российскими :: Общество :: РБК

В спецслужбе пояснили, что рекомендовали внести его из-за того, что его имя значилось среди участников съемочной группы российского пропагандистского фильма.

"Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. Следовательно, Валентина Томусяка внесли по ошибке ... СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - отметили в спецслужбе.

Напомним, накануне Министерство культуры и информационной политики включило российского актера Сергея Воробьева и еще 29 деятелей русской культуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

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