СБУ ошибочно назвала украинского актера российским и внесла его в "черный список"

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Как сообщили "РБК-Украина" в СБУ, в ближайшее время его исключат из этого перечня, пишет RegioNews.

Сообщается, что СБУ уже направила в Министерство культуры и информационной политики представление об исключении Томусяка из списка.

В спецслужбе пояснили, что рекомендовали внести его из-за того, что его имя значилось среди участников съемочной группы российского пропагандистского фильма.

"Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. Следовательно, Валентина Томусяка внесли по ошибке ... СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - отметили в спецслужбе.

Напомним, накануне Министерство культуры и информационной политики включило российского актера Сергея Воробьева и еще 29 деятелей русской культуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.