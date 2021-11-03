Мінкультури додало 30 російських акторів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

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Міністерство культури та інформаційної політики включило російського актора Сергія Воробйова та ще 29 діячів російської культури до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

1 листопада до цього переліку також включені російські актори В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Валентин Томусяк, Дмитро Чудін, Олександр Лапшов, Єгор Попов, Михайло Грищенко, Михайло Разінкін, пише RegioNews з посиланням на сайт Мінкульту

Список діячів культури, дії яких становлять загрозу національній безпеці, налічує 258 осіб.

У жовтні Мінкультури включило російського режисера Бріуса та ще 20 діячів російської культури до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.

У липні Мінкультури включило російського коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.