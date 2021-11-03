13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
17:35  03 листопада
На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 21:42 1

Мінкультури додало 30 російських акторів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

03 листопада 2021, 21:42 1
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство культури та інформаційної політики включило російського актора Сергія Воробйова та ще 29 діячів російської культури до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

1 листопада до цього переліку також включені російські актори В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Валентин Томусяк, Дмитро Чудін, Олександр Лапшов, Єгор Попов, Михайло Грищенко, Михайло Разінкін, пише RegioNews з посиланням на сайт Мінкульту

Список діячів культури, дії яких становлять загрозу національній безпеці, налічує 258 осіб.

У жовтні Мінкультури включило російського режисера Бріуса та ще 20 діячів російської культури до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.

У липні Мінкультури включило російського коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Мінкульт безпека СБУ закон

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram