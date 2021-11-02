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02 листопада 2021, 14:52 21

Кандидат від "Слуги народу" переміг на довиборах нардепа на Херсонщині

02 листопада 2021, 14:52 21
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з відкритих джерел
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Кандидат від партії "Слуга народу" та екс-очільник Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир впевнено переміг на проміжних виборах народного депутата в окрузі №184(Херсонська область).

Як передає RegioNews про це свідчать попередні результати голосування оприлюднені на сайті ЦВК

За даними комісії після опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій Сергій Козир набрав 64,38% голосів виборців, що прийшли на дільниці. На другому місці кандидат від "Європейської солідарності" Ігор Йосипенко – 14,33%. Замкнула чільну трійку Катерина Одарченко – 5,81%.

Нагадаємо, що вибори у 184 окрузі відбуваються після того, як обраний депутатом Ігор Колихаєв склав мандат через перемогу на виборах мера Херсона.

Козиря від початку кампанії називали головним фаворитом кампанії. Однак незадовго до голосування Офіс президента домовився з конкурентом Козиря-Геннадієм Лагутою, якого вважають близьким до мера Херсона Ігоря Колихаєва. В обмін на відмову від балотування Лагута отримав посаду очільника Херсонської ОДА.

Слуга народа депутати ЦВК ЄС

 
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