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04 листопада 2021, 12:31 159

"Слуга народу" поскаржилася до Регламентного комітету на депутата Лероса, який образив Зеленського

04 листопада 2021, 12:31 159
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з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" вимагає дати оцінку поведінці нардепа Гео Лероса, який у ході виступу з трибуни парламенту "вдався до публічних образ та непристойних жестів" на адресу Зеленського

"Фракція "Слуга Народу" звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку та винести рішення про поведінку народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни 4 листопада", - написала у Телеграм речниця пропрезидентської фракції Юлія Палійчук

За її словами, під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Гео Лерос "вдався до публічних образ та непристойних жестів на адресу Президента України".

"Така поведінка неприпустима у сесійній залі парламенту", - додала речник фракції.

Позафракційний народний депутат Гео Лерос, виступаючи в парламенті, назвав президента Володимира Зеленського "головним зрадником", а після того, як йому вимкнули мікрофон показав нецензурний жест у бік глави держави.

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