Раді рекомендують звільнити члена ЦВК, якого пов'язують з Коломойським

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олександра Качури

"Звільнення ініційовано через набрання законної сили рішенням суду про адміністративне правопорушення пов'язаним з корупцією",- написав парламентар.

Нагадаємо, що 14 травня Грень був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні корупційного правопорушення за ч.2 ст. 172-4 Адміністративного кодексу (порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих або контрольних органів, або наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку).

Варто відзначити, що Грень був членом партії Укроп, яку контролює бізнесмен Ігор Коломойський