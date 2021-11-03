13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
08:24  03 листопада
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму "тиші", загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 16:01

Раді рекомендують звільнити члена ЦВК, якого пов'язують з Коломойським

03 листопада 2021, 16:01
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет організації державної влади підтримав подання Президента про звільнення члена ЦВК Віталія Греня

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олександра Качури

"Звільнення ініційовано через набрання законної сили рішенням суду про адміністративне правопорушення пов'язаним з корупцією",- написав парламентар.

Нагадаємо, що 14 травня Грень був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні корупційного правопорушення за ч.2 ст. 172-4 Адміністративного кодексу (порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих або контрольних органів, або наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку).

Варто відзначити, що Грень був членом партії Укроп, яку контролює бізнесмен Ігор Коломойський

Верховна Рада ЦВК звільнення організація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua