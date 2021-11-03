Раде рекомендуют уволить члена ЦИК, которого связывают с Коломойским

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал народного депутата Александра Качуры

"Увольнение инициировано по причине вступления в законную силу решения суда об административном правонарушении связанным с коррупцией",- написал парламентарий.

Напомним, что 14 мая Грень был привлечен к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

В частности, суд признал его виновным в совершении коррупционного правонарушения по ч. 2 ст. 172-4 Административного кодекса (нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли).

Стоит отметить, что Грень был членом партии Укроп, которую контролирует бизнесмен Игорь Коломойский