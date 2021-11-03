Раде рекомендуют уволить члена ЦИК, которого связывают с Коломойским
Комитет организации государственной власти поддержал представление Президента об увольнении члена ЦИК Виталия Греня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал народного депутата Александра Качуры
"Увольнение инициировано по причине вступления в законную силу решения суда об административном правонарушении связанным с коррупцией",- написал парламентарий.
Напомним, что 14 мая Грень был привлечен к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
В частности, суд признал его виновным в совершении коррупционного правонарушения по ч. 2 ст. 172-4 Административного кодекса (нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли).
Стоит отметить, что Грень был членом партии Укроп, которую контролирует бизнесмен Игорь Коломойский