У "Слузі народу" кажуть, що не пустять на засідання фракції не вакцинованих депутатів

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На засідання фракції народних депутатів від “Слуг народу” 1 листопада не пускатимуть депутатів без сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, або наявності ПЛР-тесту

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар УНН речниці фракції монобільшості Юлії Палійчук

"Засідання фракції пройде із дотриманням усіх карантинних обмежень, передбачених правилами червоної зони. Допуск депутатів відбуватиметься за наявністю ПЛР-тесту або вакцинації”, - зазначила Палійчук.

Нагадаємо, що 1 листопада заплановане засідання фракції "Слуга народу". На ньому депутати планують, серед іншого розглянути

кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;

обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;

інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Також під час засідання фракції планується презентація міністра фінансів Сергія Марченка щодо впровадження другого рівня пенсійної реформи.

Як відомо Київ з 1 листопада переходить до "червоної" зони. Обмеження на цьому рівні передбачають, що масові заходи можуть відбуватися за умови вакцинації 100% учасників чи пред'явлені негативного ПЛР-тесту