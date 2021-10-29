14:59  29 октября
В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
17:33  29 октября
На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
29 октября 2021, 18:05 9

В "Слуге народа" говорят, что не пустят на заседание фракции не вакцинированных депутатов

29 октября 2021, 18:05 9
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На заседание фракции народных депутатов от “Слуг народа” 1 ноября не будут пускать депутатов без сертификата о вакцинации от коронавирус, или наличия ПЦР-теста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий УНН пресс-секретарь фракции монобольшинства Юлии Палийчук

"Заседание фракции пройдет с соблюдением всех карантинных ограничений, предусмотренных правилами красной зоны. Допуск депутатов будет происходить по наличию ПЦР-теста или вакцинации”, - отметила Палийчук.

Напомним, что 1 ноября запланировано заседание фракции "Слуга народа". На нем депутаты планируют, среди прочего рассмотреть

кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;

избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;

другие вопросы, связанные с работой фракции.

Также во время заседания фракции планируется презентация министра финансов Сергея Марченко по внедрению второго уровня пенсионной реформы.

Как известно Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону. Ограничения на этом уровне предусматривают, что массовые мероприятия могут происходить при условии вакцинации 100% участников или предъявлены отрицательного ПЦР-теста

Слуга народа фракция депутаты тесты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram