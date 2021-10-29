В "Слуге народа" говорят, что не пустят на заседание фракции не вакцинированных депутатов
На заседание фракции народных депутатов от “Слуг народа” 1 ноября не будут пускать депутатов без сертификата о вакцинации от коронавирус, или наличия ПЦР-теста
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий УНН пресс-секретарь фракции монобольшинства Юлии Палийчук
"Заседание фракции пройдет с соблюдением всех карантинных ограничений, предусмотренных правилами красной зоны. Допуск депутатов будет происходить по наличию ПЦР-теста или вакцинации”, - отметила Палийчук.
Напомним, что 1 ноября запланировано заседание фракции "Слуга народа". На нем депутаты планируют, среди прочего рассмотреть
кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
другие вопросы, связанные с работой фракции.
Также во время заседания фракции планируется презентация министра финансов Сергея Марченко по внедрению второго уровня пенсионной реформы.
Как известно Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону. Ограничения на этом уровне предусматривают, что массовые мероприятия могут происходить при условии вакцинации 100% участников или предъявлены отрицательного ПЦР-теста