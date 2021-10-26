Арахамія назвав вартість продажу місць у санкційному списку РНБО

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Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що місця у списку санкцій Ради національної безпеки та оборони продавали за 100-300 тис. доларів

Як передає RegioNews про це політик заявив в ефірі одного з телеканалів.

На запитання, чому у санкційному списку РНБО щодо 108 "злодіїв у законі" з’явилися помилки політик відповів так: "Є пояснення... Вже приходять різні люди, які кажуть, що до них приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від 100 до 300 тис. доларів за винагороду", – зауважив політик.

За його словами, цей список "попродавали" та назвав це "правдою життя".

"Випадкових помилок, мені здається, там не було взагалі", – додав Арахамія.

Нагадаємо, що за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського через помилки РНБО у санкціях проти кримінальних авторитетів звільнено керівництво департаменту Нацполіції.

Помилки Міністерства внутрішніх справ про включення 108 осіб до списку санкцій РНБО "злодіїв у законі" стосувалися транслітерації.

До цього Рада національної безпеки та оборони заявила, що через помилку співробітників Міністерства внутрішніх справ, вона ввела санкції щодо 108 осіб, які були включені до списку злодіїв у законі.